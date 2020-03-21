خلية الأزمة في الانبار وميسان، تمددان حظر التجوال و صلاح الدين ترفع حالة التأهب

2020/03/21 | 19:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في الانبار وميسان، يوم السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظتين، فيما رفعت محافظة صلاح الدين حالة التأهب لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وذكر بيان لخلية الأزمة في محافظة […]

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