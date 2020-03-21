التعليم تهدد بإلغاء اعتماد كليات أهلية استغلت كورونا لرفع الأجور الدراسية

2020/03/21 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد هددت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، بسحب رخص الاعتماد للكليات الاهلية التي تستغل ازمة فايروس كورونا لرفع الاجور الدراسية للطلاب بحجة كلفة التعليم الالكتروني عن بعد، معتبرة الامر انتهاك لقوانين التعليم الأهلي .وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “عملية رفع اجور الدراسة في بعض الجامعات […]

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