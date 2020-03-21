الصدر يهدد: سنتولى زمام الأمور في الرصافة ففيها من لا يعي الخطر

2020/03/21 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، انه سوف يوجه معاونه "الجهادي" ليتولى مسك زمام الامور في جانب الرصافة من بغداد، معللاً ذلك بأن هناك من لا يعي الخطر.وغرد الصدر على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "عما قريب سنعطي ايعازا الى المعاون الجهادي (ابو ياسر) بالتنسيق مع الجهات المختصة لمسك زمام الامور في جانب الرصافة وما حولها لان فيها لا من يعي الخطر".ونفى الصدر أن يكون دعا إلى كسر حظر التجوال أو التشجيع على الإسهام في نشر وباء كورونا.

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