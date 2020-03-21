تحويل ملعب

2020/03/21 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوضع نادي برشلونة، اليوم السبت ، منشآته ومنها ملعبه الرئيسي "كامب نو" تحت خدمة حكومة إقليم كتالونيا ، لمواجهة أي انهيار محتمل للرعاية الصحية في البلاد، أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا .وأكدت مصادر في النادي الكتالوني لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أنه عرضٌ عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.ويواصل "البلوغرانا"، لعب دور مهم في مكافحة الفيروس مع الالتزام بكافة توصيات الحكومة وتوعية المواطنين، بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية، بضرورة البقاء في المنزل.

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