2020/03/21 | 19:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك المديرية العامة لصحة محافظة دهوك أعلنت اليوم السبت 20 آذار 2020، في مؤتمر صحفي إحصائية الأشخاص الذين تم إجراء الفحوصات لهم وخطتها الجديدة لمنع فيروس كورونا.د.نزار عصمت، المدير العام لصحة محافظة دهوك، أوضح في المؤتمر، “بعد تحديد اول حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة دهوك، قمنا بواجبات أكثر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة دهوك تعلن خطتها الجديدة للوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة دهوك تعلن خطتها الجديدة للوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).