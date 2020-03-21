النائب الاول لرئيس البرلمان يحذر من تفشٍ

2020/03/21 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، السبت (21 آذار 2020)، من تفشٍ "غير مسبوق" لوباء كورونا يهدد النظام الصحي بأكمله.



في البلاد

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوزم)، إن "خلال حضوره اجتماع خلية الازمة، الكعبي اوصي بحماية الكوادر الصحية بإعتبارهم حائط الصد الاول ويطالب بتهيئة اماكن بديلة للعزل الصحي"، مبينا أن "الكعبي حذر من تفشي غير مسبوق لوباء كورونا قد يهدد النظام الصحي بأكمله في حال عدم الالتزام الحرفي بالوصايا الوقائية و البقاء في المنازل وعدم التجمهر".

وطالب الكعبي، بحسب البيان "المالية للاسراع بصرف النفقات اللازمة لاستيراد الاجهزة والمعدات الطبية الخاصة لمرضى كورونا "، مشددا "على دور وسائل الاعلام في التثقيف التوعوي لمواجهة كورونا ويثمن ما تقدمه شبكة الاعلام في هذا الصدد ".

ولفت إلى "ضرورة تهيئة اماكن بديلة للمستشفيات تخصص لعزل الحالات المشخصة بوباء كورونا ، لافتا الى وجوب تهيئة عدد من الفنادق والاقسام الداخلية والمستشفيات الاهلية و التركية التي قاربت على الانجاز ، اضافة الى امكانية استخدام المباني التي كانت تشغلها مجالس المحافظات والاسواق المركزية وتوفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة اليها .".

ونوه الى ان "الضمان الحقيقي لعدم انتشار الوباء او حصول تفشي غير مسبوق قد يهدد النظام الطبي بأكمله، هو وعي الشعب بخطورة هذا الوباء والتزامه الكامل بالوصايا الارشادية والوقائية التي تصدرها خلية الازمة والتي اهمها البقاء في المنازل ومنع التجمعات والاختلاط"، مطالبا ب"دعم وحماية الكوادر الطبية الذين يعتبرون حائط الصد الاول في مواجهة كورونا القاتل ، وتوفير كافة عدّد الوقاية اليهم ، فضلا عن تسهيل حركة تجوالهم من والى مؤسساتهم الصحية".

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وذكر بيان للمحافظة&

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