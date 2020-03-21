بالوثيقة: اسايش اربيل تعفي مسؤول معبر حدودي بتهمة عدم الالتزام باجراءات فحص كورونا

2020/03/21 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعفى جهاز اسايش محافظة اربيل ، السبت، مسؤول معبر حدودي بتهمة عدم الالتزام بإجراءات فحص فيروس كورون...





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