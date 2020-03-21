وزارة التعليم تهدد بإلغاء اعتماد الكليات الاهلية التي تستغل كورونا لرفع ألاجور الدراسية

2020/03/21 | 19:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت وزارة التعليم العالي بسحب رخص الاعتماد للكليات الاهلية التي تستغل ازمة فايروس كورونا لرفع الاجور الدراسية للطلاب بحجة كلفة التعليم الالكتروني عن بعد معتبرة الامر انتهاك لقوانين التعليم الأهلي .واوضح المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان تلتقه وكالة صدى، أن “عملية رفع اجور الدراسة في بعض الجامعات والكليات الاهلية تحت ذريعة كلفة رفع

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