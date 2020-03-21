تغريدة السيد مقتدى الصدر

2020/03/21 | 19:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أوبو} ..سلسلة هواتف جديدة {Find X2}

الصباح/ وكالات

كشفت شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الجديدة Find X2 الداعمة لشبكات الجيل الخامس والتي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي ترسخ التزام أوبو بالنظام البيئي لتقنيات الجيل الخامس

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