الصدر يعتزم نشر

2020/03/21 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت إنه ينوي نشر مقاتلي "سرايا السلام" لفرض حظر التجوال في جانب الرصافة.

وأضاف الصدر في تغريدة أن هذه الخطوة تأتي لأن هناك من لا يعي خطورة الوضع الصحي في البلاد جراء وباء كورونا.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت مدينة الصدر في بغداد بالكتل الكونكريتية لفرض حظر التجوال على سكان المنطقة نتيجة تجاهلهم الحظر المفروض وإقامة تجمعات كبيرة بمناسبة زيارة دينية.

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