بالوثائق | نقل مقر قيادة عمليات الرافدين من ذي قار الى نينوى

2020/03/21 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

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بالوثائق..



عمليات الرافدين تغادر ذي قار وتعيد تمركزها في محافظة نينوى وقياده الشرطة تتستلم الملف الامني بالمحافظة بدل عنها

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