2020/03/21 | 19:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق شوارع الزيتون والمطار في الرطبة بسبب كميات الامطار الكبيرة التي سقطت على المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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