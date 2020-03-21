محافظ بابل : تمديد حظر التجوال في بابل لغاية يوم السبت الموافق 28 /3 /2020 الساعة 6 صباحا

2020/03/21 | 19:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويستثنى من الحظر موظفو ديوان المحافظة ودائرة صحة بابل ومعمل نسيج الحلة والاعلاميين وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين

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