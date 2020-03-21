2020/03/21 | 19:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت وزارة التعليم العالي، السبت، بسحب رخص الاعتماد للكليات الاهلية التي تستغل ازمة فيروس كورونا لرفع الاجور الدراسية للطلاب بحجة كلفة التعليم الالكتروني عن بعد، معتبرة الامر انتهاك لقوانين التعليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تهدد بإلغاء اعتماد كليات الاهلية استغلت أزمة كورونا لرفع الاجور الدراسية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تهدد بإلغاء اعتماد كليات الاهلية استغلت أزمة كورونا لرفع الاجور الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).