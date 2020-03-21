كوردستان تقيل مسؤولاً أمنياً لعدم التزامه بإجراءات الصحة

2020/03/21 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن العام (الاسايش) في إقليم كوردستان يوم السبت إقالة مسؤول أمني من منصبه نتيجة عدم التزامه بإجراءات الصحة وتسببه بإدخال فيروس كورونا إلى محافظة دهوك.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، ان التحقيقات اثبت ان العميد عبد الوهاب محمد عيسى المعروف باسم "عبد الوهاب بارزاني" كان قد زار المانيا واثناء عودته لم يلتزم بالتعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مبينا انه كخطوة اولى تقرر إبعاده من منصبه كمدير عام لمعبر إبراهيم الخليل.

واضاف البيان ان هذا المدير زار ألمانيا باجازة رسمية وفي 14 اذار الجاري واثناء عودته عن طريف مطار اربيل الدولي لم يلتزم بالتعليمات الصحية التي اصدرتها اللجنة العليا لحكومة اقليم كوردستان لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب بيان الاسايش فان العميد عبدالوهاب محمد عيسى ترك مكان الحجر الصحي، لذلك وكخطوة اولية لمعاقبته تقرر ابعاده عن منصبه كمدير لمنفذ ابراهيم الخليل.

واشار البيان الى ان الاسايش تطمئن المواطنين بانه ليس هناك احد فوق القانون وسيتلقى المخالفون العقاب القانوني الذي يستحقونه.

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