بالصور .. نادي الميناء يطلق حملة

2020/03/21 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداطلق نادي الميناء ، اليوم السبت ، حملة "خليكم بالبيت" لتوعية المواطنين وجماهير فريقها الكروي في البصرة وعموم محافظات العراق بضرورة ملازمة المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا . يذكر ان نادي الميناء يعد من ابرز الاندية في العراق والبصرة وسبق له ان احرز الدوري العراقي الممتاز وشارك في بطولة ابطال اسيا وبطولات دولية متعددة.

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