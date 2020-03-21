صحة ديالى تعلن شفاء امرأة مصابة بفيروس كورونا

2020/03/21 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، مساء اليوم السبت، عن شفاء المرأة المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "المرأة المصابة بفيروس كورونا تم شفاءها كليا وذلك بعد وصول التحاليل الخاصة بها قبل قليل".وأضاف انها "ستغادر المستشفى يوم غد الأحد"، مبينا "وجود حالة واحدة حاليا بالحجر الصحي لرجل مسن أثبتت التحاليل أصابته بالمرض".

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