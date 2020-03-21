خلية الازمة تطلب من مكتب القائد العام تمديد حظر التجوال الى اشعار اخر

2020/03/21 | 19:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، عن رفع خلية الازمة توصية الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتمديد حظر التجوال الى اشعار اخر وبانتظار موافقة مكتب عبد المهدي على […]

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