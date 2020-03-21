الخزعلي يوجه رسالة الى القوى السياسية ويحذر من تنامي خطر كورونا على الشعب

2020/03/21 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت (21 اذار 2020) رسالة إلى القوى السياسية، بشأن التقاطعات والاختلافات فيما بينها في موضوعة حسم منصب رئاسة الوزراء، فيما حذر من تنامي خطر فيروس كورونا على الشعب العراقي.

وقال الخزعلي في كلمته، التي وزعها مكتبه الإعلامي، إنه "ليس من المعقول ان نتعرض لخطر الموت والقوى السياسية منشغلة باختيار المرشح البديل"، لافتا إلى أن "التقاطعات والاختلافات بين القوى السياسية لا تبشر بسرعة حسم موضوع رئاسة الوزراء".

واضاف أن :" شعبنا يعيش اليوم ظروفا حساسة وخطرة للغاية تتمثل بتهديد أساسي بغض النظر عن التهديدات الاخرى"، مشيرا إلى أنه "يرافق وباء كورونا انخفاض متعمد لأسعار النفط يهدد موازنة البلد غير المقرة اصلا".

وتابع أن "كل الخبراء والمعنيين يؤكدون بان الفترة المقبلة هي الأهم والأكثر خطورة بالنجاح او الفشل بالتصدي لهذا الوباء".

وبين الخزعلي أن "الوضع يفرض ان تعطى الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية لتستطيع معالجة الوباء من خلال اعلان حالة الطوارئ".

ادناه نص الرسالة الكامل

بغداد اليوم _ الديوانية

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في البلاد

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بغداد اليوزم)، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

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