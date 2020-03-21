2020/03/21 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يدعو الحكومة الى الطلب من شركات الهاتف النقال المساهمة بدعم شرائح المجتمع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يدعو الحكومة الى الطلب من شركات الهاتف النقال المساهمة بدعم شرائح المجتمع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي يدعو الحكومة الى الطلب من شركات الهاتف النقال المساهمة بدعم شرائح المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).