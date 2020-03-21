نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يثمن دور الصحفيين في اداء عملهم المهني رغم مخاطر انتشار فايروس كورونا

2020/03/21 | 20:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي دور الصحفيين في اداء عملهم المهني رغم مخاطر انتشار فايروس كورونا .واكد اللامي خلال زيارته اليوم قناة دجلة الفضائية ولقائه مدير عام القناة والكوادر الفنية والهندسية فيها :” اهمية دور الرسالة الاعلامية في هذه المرحلة التي تتطلب التوعية والتثقيف وممارسة اعلى درجات الحذر واليقظة من انتشار فايروس كورونا

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