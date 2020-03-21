الحشد الشعبي ينفذ حملة لتعفير قضاء سوق الشيوخ في ذي قار

2020/03/21 | 20:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، السبت، حملة تعفير وتطهير لشوارع واحياء قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن كوادر طبابة الحشد الشعبي نفذت، اليوم، حملة تعفير وتطهير واسعة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار شملت تطهير وتعفير احياء وشوارع القضاء بالكامل.وأضاف، أن الحملة شملت ايضا

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