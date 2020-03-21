2020/03/21 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: بعد سيطرتها على ٣٠ مصابًا.. كيف تسببت الحالة ٣١ بـ”كارثة صحية” في كوريا الجنوبية؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديوغراف: بعد سيطرتها على ٣٠ مصابًا.. كيف تسببت الحالة ٣١ بـ”كارثة صحية” في كوريا الجنوبية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).