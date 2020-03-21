یومیات مصاب بالكورونا

2020/03/21 | 20:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حیدر محمد الوائلي في اتصال لصدیق عزیزٍ على القلب انبأني بخبرٍ أفرحني آخره مثلما أحزنني بدایتھ وتفاصیلھ.وعندما تكون النھایات مفرحة فلتكن بھا بدایة الموضوع فببقیة التفاصیل ألم وحزن وحیرة.[…]

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