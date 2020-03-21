حسن سالم: قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية بخروقات رئيس الجمهورية

2020/03/21 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم السبت، ان هذه ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس الجمهورية الدستور ولا يستمع إلى الكتلة الأكبر.وقال سالم في حديث تلفزيوني ، تابعتها “العهد نيوز” : قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية بخروقات رئيس الجمهورية.وبين الى ان ” رئيس الجمهورية كلف شخصية جدلية […]

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