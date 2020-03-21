أطعمة تضعف المناعة أمام “كورونا”.. تجنبوها

2020/03/21 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يجب على الناس الإهتمام بصحتهم ومناعتهم خصوصا في ظل الظروف الحالية مع انتشار “كوفيد 19 وهناك من الاطعمة ما يضعف المناعة.صحيفة ”بينك فيلا“ قدمت جملة من النصائح حول الأطعمة والمشروبات التي تعمل على إضعاف المناعة، وعلينا تجنبها في ظل انتشار كورونا: الكافيين الاستخدام المفرط للكافيين أو المنتظم بشكل يومي من الممكن […]

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