2020/03/21 | 20:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 700 موكب حسيني في ديالى يضع أمواله تحت تصرف خلية الازمة الحكومية للحد من انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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