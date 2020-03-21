محافظة عراقية تمدد حظر التجوال جراء مخاوف كورونا

2020/03/21 | 20:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة في المثنى، يوم السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة الى يوم الثلاثاء المقبل.

ووفق بيان صادر عن الخلية ورد لشفق نيوز، فإنها قررت ما يلى:

1-تمديد حظر التجوال إلى يوم الثلاثاء.

2-غلق الأسواق.

3- استمرار غلق بيع علاوي المواشي والأسماك.

4_استمرار غلق المقاهي والأماكن السياحية.

5- دعوة الزائرين من ابناء المحافظة وحجر أنفسهم لمدة 14 يوماً.

6- توجيه دائرة الصحة لاتخاذ الإجراءات وفتح الطابق السادس.

7 يكلف مستشار المحافظ لشؤون الصحة كمتحدث رسمي عن خلي الازمة.

8 غلق منافذ المحافظة لحين انتهاء فترة حظر التجوال.

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