2020/03/21 | 20:16 - المصدر: الغد برس

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ترامب: اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس

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ترامب: اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا

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