2020/03/21 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة نقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار الى نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة نقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار الى نينوى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة نقل مقر قيادة عمليات الرافدين من محافظة ذي قار الى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).