2020/03/21 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).