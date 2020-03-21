بالوثيقة.. الصحة تطالب الصدر بدعم حظر كورونا:أدعوا زوار الكاظم للحجر

2020/03/21 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى دعم إجراءات خلية الازمة الى تطبيق حظر التجوال لتطويق وباء كورونا في البلاد.وذكر بيان للصحة ان علاوي خاطب الصدر عبر رسالة أطلعت عليها “يس عراق”، “نظراً لما يمتلكه سماحتكم من تأثير كبير وكلمة مسموعة على المجتمع، نضع […]

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