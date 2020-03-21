2020/03/21 | 20:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي يدعو إلى اتفاق سياسي لحكومة طوارئ وينتقد تجاهل القوى السياسية لخطورة وباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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