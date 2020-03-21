"اتفاق" لتمديد حظر التجوال في العراق

2020/03/21 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم السبت، عن اتفاق خلية الأزمة على تمديد حظر التجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى إلى الأسبوع المقبل لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر باللجنة، طلب عدم نشر اسمه، لشفق نيوز، إن "الخلية عقدت، مساء اليوم، اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووزير الصحة جعفر صادق علاوي بحضوراعضاء اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش تمديد حظر التجوال والتأكيد على تسهيل حركة الكوادر الصحية وعملية نقل الادوية والمواد الغذائية بين المناطق السكنية والمستشفيات".

وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على تمديد رفع رفع حظر التجوال من العاصمة بغداد والمحافظات إلى السبت من الاسبوع المقبل"، مشدد على "ضرورة اتزام المواطنين بالحظر والبقاء في منازلهم".

وكان حظر التجوال قد فرض في بغداد بدءاً من 17 آذار/مارس الجاري ويستمر لغاية 24 من الشهر ذاته في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

في حين فرضت بقية محافظات البلاد حظراً كليا أو جزئياً لفترات متباينة.

وسجل العراق 214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و53 حالة تعافٍ.

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