عشائر البصرة تؤجل “المشيّات والفصول”، والصحة تقول لزوّار “الكاظم”: احجروا أنفسكم

2020/03/21 | 20:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أصدر مكتب شؤون عشائر ديوان محافظة #البصرة، اليوم السبت، توجيهات عدة تخص عشائر المحافظة للوقاية من فيروس “كورونا”، فيما وجهت #وزارة_الصحة العراقية رسالة إلى زائري مرقد

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