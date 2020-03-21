بالفيديو | عازف بيانو إسباني يتحدى “كورونا” بأغنية “تايتانيك”

2020/03/21 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خضمّ معركة مواجهة فيروس “كورونا” المستجدّ (COVID-19)، والتزام الناس البقاء في بيوتهم للوقاية منه، قام عازف البيانو الموهوب المقيم في برشلونة في إسبانيا، ألبرتو جيستوسو، بتحدّي الفيروس وبثّ الفرح لجيرانه في الحي الذي يقطن فيه، من شرفة شقته بأدائه لأغنية سيلين ديون الشهيرة من فيلم “تايتانيك” الشهير “My Heart Will Go On”، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” بعنوان “تخيّل” (Imagine).

ووقف جيرانه الذين يعيشون في الجوار على شرفاتهم ليهتفوا له، وانضمّ لاعب الساكسفون ألكسندر ليبرون تورينت إلى هذا العرض المثير للمشاعر، بينما كانت الشوارع فارغة.

وهلّل الجيران على الشرفات المحيطة من المباني السكنية متعددة الطوابق، وصفقوا أثناء الاستماع للعرض تعبيراً عن إعجابهم به.

وانتشر مقطع الفيديو يشكل واسع عبر الشبكات الاجتماعية.

وتخضع إسبانيا للحجر الصحي بسبب فيروس “كورونا” وتم تقييد حركة سكان البلد البالغ عددهم 47 مليون نسمة بشكل كبير في محاولة للحد من آثار “COVID-19”.



ويُطلب من جميع المواطنين البقاء في المنزل باستثناء النشاط الضروري، مثل الذهاب إلى الصيدلية أو شراء الطعام.

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