عالم فيروسات يحذر من خطورة استئناف مباريات كرة القدم

2020/03/21 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عالم الفيروسات الألماني جوناس شميت تشاناسيت من خطورة الاستعجال في استئناف مباريات كرة القدم، وقال إنه لا يتوقع عودة المبارايات قبل العام المقبل.

تحدث الخبير الألماني في مقابلة مع قناة “أن دي آر” الألمانية، واعتبر أنه من غير الواقعي الحديث عن استئناف المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن عودة المباريات قد تجعل الأوضاع أكثر خطورة بسبب حركة التنقلات التي ترافق المباريات، وأشار إلى أن إقامة المباريات من دون حضور جماهير لن يمنع المشجعين من التجمع من أجل مشاهدة فرقهم المفضلة.

ووضع الخبير الألماني إطارا زمنيا قد يصل إلى العام المقبل من أجل العودة لتنظيم المباريات، وأوضح أن التفكير يجب أن يتجه حاليا لاستعادة الحياة في قطاعات أكثر أهمية مثل التعليم، على أن يتم التفكير في نشاطات الترفيه في وقت لاحق.

وتأتي تصريحات الخبير الألماني لتعارض خطط العديد من مسؤولي كرة القدم في أوروبا الذين يسعون لاستكمال مباريات الموسم الحالي بداية من مايو/أيار المقبل، وذلك حفاظا على المصالح الاقتصادية لهذه المسابقات وتجنب خسائر كبيرة قد تنجر من إلغاء ما تبقى من مباريات لهذا الموسم.

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