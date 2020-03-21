مدير صحة الكرخ يعلن اصابة احد ذوي متوفي بكورونا بمنطقة البياع وحجر عائلته

2020/03/21 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، إصابة أحد ذوي متوفي بفيروس كورونا، بمنطقة البياع، وحجر عائلته.وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك: “تأكدت اليوم إصابة احد ابناء الرجل الذي توفاه الله يوم امس”.واشار الى أن “المصاب بعمر 34 سنة، عسكري من وزارة الدفاع، من سكنة البياع […]

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