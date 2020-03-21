عندما خصّصت المدينةُ ساعتينِ لمسنّيها

2020/03/21 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرقتُ ساعتين من يوم الخميس ١٩ آذار ٢٠٢٠، كي ألتقي في الطريق بصديقتي التي ستمدني ببضع كمامات تكفيني عدداً محدداً من الرحلات القريبة التي سأجتازها سيراً على الأقدام بعيداً عن

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