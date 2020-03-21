بالوثيقة:ثلاث توصيات من السيستاني بشأن الفقراء أيام حظر كورونا

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، اليوم السبت، عن عدد من الوصايا بشأن انقطاع الطرق امام العائلات الفقيرة في إطار اجراءات حظر التجوال للحد من وباء كورونا.ودعت وثيقة بخط يد المرجع الديني وأطلعت عليها “يس عراق”، الى ان “توفير المستلزمات الاساسية للعوائل الفقيرة في الاوضاع الراهنة بالدرجة الاساس من مسؤولية الجهات […]

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