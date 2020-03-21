حجز تسعة مخالفين لقرار حظر التجوال مع عجلاتهم  في كربلاء

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم السبت ، إن “دوريات المرور وبالتعاون مع الحكومة المحلية وجهاز الامن الوطني قامت بفرض غرامات مالية بحق ( 9 ) مخالفين لقانون حظر التجوال مع عجلاتهم “.وأضاف في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المخالفين […]

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