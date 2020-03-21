كربلاء  تسجل اصابة جديدة ليترفع العدد الى ثلاثة عشر

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء السبت، عن تسجيل اصابة جديدة لمرض فايروس كورونا لمواطن لامس زوجته العائدة من ايران ليرتفع الرقم الى 13 اصابة .وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاصابة الجديدة ، فقد كانت لشاب بعمر ( […]

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