عقب إصابة أحدهم بكورونا.. حجر أفراد عائلة في مدينة الصدر

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حجرت كوادر وزارة الصحة، يوم السبت، على أفراد عائلة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد عقب اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن الكوادر الصحية بمدينة الصدر قامت بحجر أفراد عائلة تسكن في شارع الجوادر قرب جامع الحكمة.

وتتألف العائلة من 7 أفراد، وتم الحجر عليهم جميعاً إثر اكتشاف التحاليل المخبرية إصابة أحد أبناء العائلة بفيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت، السبت، مدينة الصدر في بغداد بالكتل الكونكريتية لفرض حظر التجوال على سكان المنطقة نتيجة تجاهلهم الحظر المفروض وإقامة تجمعات كبيرة بمناسبة زيارة دينية.

في الأثناء، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إنه ينوي نشر مقاتلي "سرايا السلام" لفرض حظر التجوال في جانب الرصافة.

وسجل العراق 214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و53 حالة تعافٍ.

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