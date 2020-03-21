صحة الكرخ تعلن إصابة عسكري بفيروس كورونا

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي يوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تأكدت اليوم إصابة أحد ابناء الرجل الذي توفاه الله يوم أمس"، مبينا أن "المصاب بعمر ٣٤ سنة عسكري من وزارة الدفاع من سكنة البياع الرسالة الاولى محلة ٨٥١ ويخضع باقي أفراد العائلة للحجر".

وتابع الحجامي بالقول، "نتمنى من اقارب المتوفى وذويه اخذ الحيطة والحذر وكل إجراءات السلامة والتواصل مع موسسات دائرتنا الصحية".

وسجل العراق 214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و53 حالة تعافٍ.

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