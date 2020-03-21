السيستاني يجيب على سؤال بشأن تهيئة مستلزمات الوضع المعيشي بوجود حظر التجوال

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت، إصابة أحد ذوي متوفي بفيروس كورونا، بمنطقة البياع، وحجر عائلته.

وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك: "تأكدت اليوم إصابة احد ابناء الرجل الذي توفاه الله ي

بغداد اليوم - بغداد

طالب وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ودعوة زائري العتبة الكاظمية لحجر انفسهم 14 يوماً في المنازل بشكل طوعي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (21 آذار 2020) بأن خلية الأزمة المركزية، أوعزت إلى المحافظات بإيجار فنادق لحجر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة الحكومية، أوعزت للمحافظات بإيجار فندق الى ف

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