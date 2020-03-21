مدير صحة الكرخ يعلن اصابة احد ذوي متوفي بكورونا بمنطقة البياع وحجر عائلته

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت، إصابة أحد ذوي متوفي بفيروس كورونا، بمنطقة البياع، وحجر عائلته.

وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك: "تأكدت اليوم إصابة احد ابناء الرجل الذي توفاه الله يوم امس".

واشار الى أن "المصاب بعمر 34 سنة، عسكري من وزارة الدفاع، من سكنة البياع الرسالة الاولى محلة 851"، مضيفا أن "أفراد عائلته المتبقون، يخضعون للحجر".

واعرب عن تمنياته "من اقارب المتوفى وذويه اخذ الحيطة والحذر وكل إجراءات السلامة، والتواصل مع مؤسسات دائرتنا الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 21 اصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا فيما كشفت عن وفيات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان جديد صدر مساء السبت انها "سجلت اليوم 21 اصابة جديدة و 3 وفيات وعلى النحو التالي: اصابتان في جانب الرصافة ببغداد و4 في جانب الكرخ ببغداد واصابتان في النجف و4 في البصرة واثنتان في المثنى و7 حالات في السليمانية و3 حالات وفاة في الكرخ وواحدة في مدينة الطب وواحدة في البصرة ".

واضافت ان "عدد الاصابات الكلي ارتفع وفق الارقام الجديدة الى 214 فيما بلغ عدد الوفيات 17 وفاة".

بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم - بغداد

طالب وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ودعوة زائري العتبة الكاظمية لحجر انفسهم 14 يوماً في المنازل بشكل طوعي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت (21 آذار 2020) بأن خلية الأزمة المركزية، أوعزت إلى المحافظات بإيجار فنادق لحجر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة الحكومية، أوعزت للمحافظات بإيجار فندق الى ف

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