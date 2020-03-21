بالوثيقة: وزير الصحة العراقي يوجه رسالة عاجلة لمقتدى الصدر

2020/03/21 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ودعوة زائري العتبة الكاظمية لحجر انفسهم 14 يوماً في المنازل بشكل طوعي.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، موجهة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ذكر خلالها انه "نقدم طلبنا بين يدي سماحتكم املين دعمكم للقرارات والإجراءات التي تتخدها خلية الازمة للحد من حالات العدوى بالفيروس، ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن خصوصا فيما يخص عملية التزام المواطنين بقرار حظر التجوال".

وطلب وزير الصحة من الصدر بتوجيه دعوة إلى "جميع من أدوا الزيارة لمرقد الامام موسى الكاظم بالتزام بيوتهم كحجر طوعي ولمدة 14 يوما".

وفي وقت سابق ، رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، على اتهامه باتخاذ اجراءات ساهمت بزيادة انتشار وباء كورونا في البلاد، فيما أكد عزمه توجيه معاونه الجهادي لمسك زمام الأمور في قاطع الرصافة بالعاصمة بغداد، لتطبيق حظر التجوال.

وغرد الصدر، على حسابه بموقع "تويتر": "نشرنا إرشادات صحية ونصحنا بالالتزام بها، وأمرنا بتشكل لجان طبية للقيام بالإجراءات الصحية وتنظيف وتعقيم الأماكن العامة، ولم نعترض على حظر التجوال ولم نخرقه، ولم نعترض على الإجراءات الصحية والتنظيمية في مراقد المعصومين، وكان اعتراضنا على (الغلق) فقط وبالخصوص مرقد أمين الله سلام الله عليه".

وأضاف: "دعمنا الكوادر الصحية معنوية وحاولنا مساعدتهم من خلال زج أفراد سرايا السلام معهم، ونوهنا للزيارة من البيوت وفوق السطوح"، مشير الى انه "بعد كل تلك الأمور المادية والعلمية أمرنا بيوم الدعاء العالمي..



لكي نكون قد التزمنا بالأمور العلمية الظاهرية والأمور المعنوية الغيبية".

وتابع: "انتقدنا دواء (شركات ترامب ولم نحرم استعمال الأدوية..



وبان أن انتقادنا لها في محله".

وأكد الصدر عزمه "الإيعاز للمعاون الجهادي (أبو ياسر) وبالتنسيق مع الجهات المختصة لمسك زمام الأمور في الرصافة وما حولها لان فيها من لا يعي الخطر"، مبدياً استغرابه من محاولة "البعض اتهامنا بزيادة نشر الوباء!!؟؟".

وأكمل الزعيم الصدري: "عموما تقبل الله زيارة من زار عن قرب أو عن بعد..



ولكل منهما أجره وثوابه..



لكن ثواب من قام بالتعقيم والتعفير المادي للأماكن العامة أكثر وأعظم، فشكرا للجميع وشكرا لمن التزم الجلوس في داره قبل الزيارة أو بعدها..



فكل يعمل وفقا لتكليفه وشكرا للقوات الأمنية وشكرا للكوادر الطبية اللتين يجب الإلتزام بقراراتهما وأوامرهما وعليهما القيام بواجباتهما على أكمل وجه"واعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 21 اذار 2020، تسجيل 21 اصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا فيما كشفت عن وفيات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "سجلت اليوم 21 اصابة جديدة و 3 وفيات وعلى النحو التالي: اصابتان في جانب الرصافة ببغداد و4 في جانب الكرخ ببغداد واصابتان في النجف و 4 في البصرة واثنتان في المثنى و 7 حالات في السليمانية و 3 حالات وفاة في الكرخ وواحدة في مدينة الطب وواحدة في البصرة ".

واضافت، ان "عدد الاصابات الكلي ارتفع وفق الارقام الجديدة الى 214 فيما بلغ عدد الوفيات 17 وفاة".

وطالبت وزارة الصحة الجميع بـ"الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

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