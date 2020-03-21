2020/03/21 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب مهدي الامرلي: هناك اجماع شيعي على رفض تكليف السيد عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة ، ونطالبه بالاعتذار عن التكليف كون ذلك سيجنب العراق تضييع شهرا جديدا، فاكتشاف علاج لفايروس […]

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