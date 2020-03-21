2020/03/21 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة ورئيس خلية الازمة جعفر صادق علاوي: الصين أرسلت أجهزة طبية وأفضل الخبراء لديهم للعراق بينما اميركا لم تقدم لنا امبولا واحدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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