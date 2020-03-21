تعفير مواقع الحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار

2020/03/21 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية مقاومة الدروع / الكتيبة الثالثة في الحشد الشعبي، السبت، حملة لتعفير مجموعة من مقرات الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار للحشد الشعبي وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من كورونا.

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